النقب: 7 إصابات بانقلاب حافلة ركاب صغيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث انقلاب حافلة ركاب صغيرة على جانب شارع رقم 31 قرب مفرق "رهط – لهافيم" جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أنّه "تلقى مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب بلاغًا قرابة الساعة 13:54 حول انقلاب حافلة ركاب صغيرة، على جانب شارع رقم 31 قرب مفرق لهافيم".

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وأضاف أن "الطاقم الطبي قدّم الإسعافات الأولية لسبعة مصابين بينهم طفل (6 سنوات) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة و6 مصابين آخرين بالطفيفة، وتمّت إحالتهم لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا ببئر السبع".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.