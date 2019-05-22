تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الاستماع لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وكان الموعد السابق الذي حدده مندلبليت العاشر من تموز/ يوليو، إلا أن نتنياهو طلب تأجيله لمدة سنة، بذريعة حجم مواد التحقيق، إلا أن المستشار القضائي وافق بشكل جزئي على الطلب الذي قدمه المحامي عميت حداد، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يبرر هذا التأجيل الطويل.

وجاء في رد المستشار القضائي على نتنياهو أنه قرر الاستجابة لطلبه تأجيل موعد جلسة الاستماع لمدة ثلاثة شهور أخرى، زيادة عن ثلاثة شهور سابقة أعطيت له والتي تعتبر أصلا زيادة على الجدول الزمني المحدد في التعليمات.

وأضاف أنه لا يوجد ما يبرر تأجيل الجلسة لمدة عام، وفق طلب نتنياهو، كما أن التأجيل يمس بالمصلحة العامة في اتخاذ القرار في الملف في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه نتنياهو متهم بتلقي الرشوة في "ملف 4000"، ومتهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 1000" و"الملف 2000".