انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 12 مدنياً بقصف لنظام الأسد على إدلب وحماة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 02:54 مساءً - قتل 12 مدنياً بينهم أطفال في قصف جويّ ومدفعي لنظام بشار الأسد و حلفائه، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني لوكالة "الأناضول" التركية، أن 11 مدنياً قتلوا في قصف جوي على مدينة معرة النعمان، في حين قتل مدني في قصف جوي بالقنابل العنقودية على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

كما أفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف معظم مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للازدياد.

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يأتي قصف النظام وحلفائه تزامناً مع هجوم واسع شنته المعارضة مساء الثلاثاء، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً.

ومنذ 25 أبريل الماضي، تشن قوات النظام وحلفاؤه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وتمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة، تزامناً مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.