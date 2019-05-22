شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. العثور على جثة طفل بعد يوم من اختطافه في حي الوحدة بحزيز والان مع التفاصيل

عثر مواطنون في العاصمة صنعاء على جثة طفل بعد يوم من اختطافه.

وقالت مصادر خاصة إن الطفل فهد الرحامي، الذي اختطف يوم أمس من حي الوحدة في حزيز بصنعاء، عثر عليه اليوم جثة هامدة.

وأضافت المصادر أن الطفل وجد مقتولا وعليه آثار تعذيب، دون أن تتوفر معلومات أكثر عن دوافع الجريمة ومن يقف خلفها.

وانتشرت عمليات الاختطاف للأطفال في صنعاء منذ سيطرت مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة فيها أواخر العام 2014.