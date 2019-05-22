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النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

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تراجعت أسعار النفط ،اليوم الأربعاء ، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية إضافة إلى تعهد بالحفاظ على توازن الأسواق.

غير أن محللين قالوا إن أسواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.79 دولار للبرميل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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