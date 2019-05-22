شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية والان مع التفاصيل
تراجعت أسعار النفط ،اليوم الأربعاء ، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية إضافة إلى تعهد السعودية بالحفاظ على توازن الأسواق.
غير أن محللين قالوا إن أسواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.79 دولار للبرميل.
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