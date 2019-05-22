هل ستكون نهاية "هواوي" بهذه الطريقة؟

قامت يوم الاثنين 20/05/2019 شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية، إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم، بإيقاف تعاملاتها مع شركة هواوي، وذلك امتثالًا لقرار أصدره الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية على قائمتها التجارية السوداء.

إن إيقاف إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم تعاملاتها مع هواوي سيدخل حيز التنفيذ فورًا، وذلك بعد ساعات من إيقاف شركة جوجل أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع الشركة.

وبموجب قرار جوجل، فإن هواوي سوف تفقد على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك: متجر جوجل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل ويوتيوب.