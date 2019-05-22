شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الفقيد المهري "سبيت فهيم"؟ والان مع التفاصيل

لبست مديرية حصوين بوجه خاص ومحافظة المهرة عموماً يوم الجمعة الماضية 12رمضان 1440هجرية 17/مايو/2019 م ثوب الحداد وتوشحت بالسواد حزناً على رحيل الشخصية الأمنية و الوطنية والنضالية والاجتماعية والرياضية المعروفة المناضل سبيت فهيم "أبو سعيد" نسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.

الفقيد سبيت فهيم يمتلك سيرة ذاتية عطرة مليئة بالمواقف والمحطات الحياتية التي تعكس تفرده وتفوقه وقدرته القيادية وتبوأه بالعديد من المناصب الكبيرة في الدولة ومساهماته الطيبة في الجانب الاجتماعي.

- سبيت فهيم "ابو سعيد"

- من مواليد 1945م مديرية حصوين المهرة.

- عقيد في الشرطة.

- تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في دولة الكويت الشقيقة.

- أب لتسعة أبناء (5 أولاد ) و(4) بنات.

- افنى حياته في خدمة وطنه ومجتمعه، متقلداً الكثير من المناصب في الثمانينات ، وبعد حرب 94 تم فصله نهائياً من وظيفته وقُطع راتبه .

- أهم المناصب التي تقلدها :

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تدرج في السلك الأمني حتى حصل على رتبة عقيد في جهاز أمن الدولة في الثمانينات.

- نائباً لمأمور مديرية قشن ومشرفاً لشؤون حصوين التي كانت تابعة لمديرية قشن في تلك الحقبة .

- مديراً عاماً لمشروع مياه قشن وحصوين.

- شارك في العديد من الدورات السياسية ممثلاً للمهرة خارج الوطن في مصر والسودان وغيرها.

-أحد المؤسسين لكرة القدم في المهرة.

- شارك الجبهة القومية في الكويت.

لعب دور نضالي كبير في خدمة الوطن وكان الرجل الآول تولى الآشرف على فروع مكاتب الوزارت وتنفيد القوانين الصادرة وتوجيهات المحافظ ، عُرف بمساهماته في حل كثير مشكلات المواطنين والتجاوب مع شكواهم بحس المسؤول الغيور وجهوده في الحفاظ على الإمن والسكينة والنسيج الاجتماعي ، يمتلك شخصية نموذجية محبوبة لدى الجميع ..ويمثل رمز وعلم من أعلام ورموز المهرة .. يمتاز بصفات عدة منها الصدق والأمانة والتواضع والعلم والمعرفة والحرص على التعايش والتسامح وإصلاح ذات البين.

عاش هادئاً ومات بذات الهدوء تاركاً لأبنائه وذويه ومحبيه سيرة عطرة وتاريخاً مشرفاً وذكريات لا تنسى.

ألف رحمة ونور تغشاه إلى قبره ونسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.