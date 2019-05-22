سائرون: ما صُرف كمخصصات للشركات النفطية يبلغ 10 أضعاف ما خُصص للبطاقة التموينية

وقال النائب صادق السليطي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب سائرون، وحضرته الخليج 365، إنه "بناء على طلب قُدم من نواب سائرون، تم اليوم استضافة وزير النفط، وتم عرض الكثير من المشاكل والملاحظات حول عمل الوزارة، وقدمنا سؤالاً للوزارة حول خطتها في ملف الغاز كوننا لم نلمس أي خطوات جدية بهذا الملف رغم مرور الكثير من الأعوام، وما زال الغاز المصاحب يُحرق وتُستنزف الكثير من الأموال في استيراده من الخارج".وأضاف السليطي: "كما تم التطرق لموضوع عدم صرف المستحقات على الشركات النفطية وحسب جولات التراخيص التي ألزمت الشركات بصرف مبلغ خمسة مليون دولار تصرف كمنافع اجتماعية ومثلها تصرف لأغراض التدريب".

وتابع، أن "إجابات الوزارة كانت غير مقنعة لأن أغلب الشركات النفطية لم تسدد ما عليها من أموال وهي أموال تعود بالفائدة على المواطن والشعب العراقي وهناك تقصير وإهمال بهذا الملف رغم أن ما خُصص من الوزارة لهذه الشركات هو ١٢ ونصف تريليون للشركات بينما خُصص للبطاقة التموينية واحد ونصف تريليون وهو عشرة اضعاف ماخصص للبطاقة التموينية".



ومضى السليطي إلى القول: "تم السؤال أيضاً عن أسباب عدم إجابة الوزارة على الأسئلة التي تقدم لها من أعضاء البرلمان وهو مؤشر سلبي على الوزارة كونه يعطل الجانب الرقابي للبرلمان، والتغاضي هو شراكة للفساد".