2019-05-22 | 14:25 286 مشاهدة خلال الأسبوع المنتهي اتخذت الولايات المتحدة سلسلة خطوات عسكرية لتعزيز مواقعها في منطقة الخليج، بحجة زيادة المخاطر التي تشكلها ايران على عسكرييها في المنطقة. فما هي هذه الإجراءات؟ وما هي أهم القواعد الأميركية في الخليج؟ وهل نحن على أعتاب حرب جديدة في المنطقة؟ للاطلاع على التفاصيل، شاهدوا الفيديوغراف المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أميركا تعزز مواقعها في الخليج... فهل نحن على أعتاب حرب جديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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