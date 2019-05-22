وأضافت، أن "التلويح بالحرب خاصة أنه حتى اللحظة لا توجد حرب حقيقية وقد يكون ما يجري هو أوراق ضغط أو استعراضات قوة، فعلينا استغلال علاقاتنا الجيدة مع الطرفين لاحتواء الأزمة، خاصة أن موقعنا الجغرافي يؤثر بشكل مباشر على حرب الخليج إن حصلت".
وأشار إلى أن "أي حرب تندلع في الخليج فإن سفن العراق وناقلاته النفطية ستكون أول من يتضرر ما يعني أن إيرادات العراق النفطية ستكون أول من يتضرر".
وأكدت سجاد، على "أهمية أخذ الإجراءات الاحترازية الكاملة والكافية للمحافظة على إيرادات الشعب العراقي من صادرات النفط، بالتالي ينبغي أن تكون هناك شبه خلية ازمة تضع جميع الخطط والبدائل لنقل النفط".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: إيراداتنا النفطية أول ما يتضرر بحال اندلعت الحرب بين إيران وأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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