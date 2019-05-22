أمن الملاعب يحدد المواد الممنوع إدخالها إلى ملعب الشعب في ديربي العاصمة

وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم غدٍ الخميس.

وذكر بيان لأمن الملاعب تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "عقد هذا اليوم في المؤتمر الأمني والفني في الاتحاد العراقي لكرة القدم وبحضور نائب قائد عمليات بغداد اللواء الركن محمد صبري ومدير قسم امن الملاعب العقيد مرتضى محمد ومدير قسم الشغب لمديرية حماية المنشآت والشخصيات العقيد رياض وبحضور النائب الأول لاتحاد الكرة علي جبار وأعضاء الاتحاد يحيى كريم وكامل زغير".



واوضح أن "الحاضرين ناقشوا بعضاً من النقاط المهمة حول مباراة ديربي العاصمة بغداد نادي القوة الجوية ونادي الشرطة الذي سوف تقام يوم غدا على استاد الشعب الدولي الساعة العاشرة ليلا".

واضاف أن "امن الملاعب اصدر بعض التعليمات وهي:

١-يفتح أبواب إستاد الشعب الدولي الساعة السابعة مساءً.

٢-يمنع دخول الألعاب النارية منعاً باتاً.

٣-يمنع دخول قناني الماء الكبيرة ويسمح بالقدح الصغير.

٤-يمنع منعا باتا دخول عجلات روساء الروابط داخل الملعب.



٥-عدم دخول اي لافتة مسيئة والمخالف يعرض نفسة للقانون.٦- يمنع منعا باتا الشعارات ورفع الصور الغير رياضية والمخالف يعرض نفسه للقانون.