2019-05-22 | 14:19
1,067 مشاهدة
حدد امن الملاعب، اليوم الاربعاء، المواد الممنوع إدخالها إلى ملعب الشعب في ديربي العاصمة بغداد بين الشرطة والقوة الجوية في قمة لقاءات الاسبوع التاسع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وذكر بيان لأمن الملاعب تلقت الخليج 365، نسخة منه، أنه "عقد هذا اليوم في المؤتمر الأمني والفني في الاتحاد العراقي لكرة القدم وبحضور نائب قائد عمليات بغداد اللواء الركن محمد صبري ومدير قسم امن الملاعب العقيد مرتضى محمد ومدير قسم الشغب لمديرية حماية المنشآت والشخصيات العقيد رياض وبحضور النائب الأول لاتحاد الكرة علي جبار وأعضاء الاتحاد يحيى كريم وكامل زغير".
واوضح أن "الحاضرين ناقشوا بعضاً من النقاط المهمة حول مباراة ديربي العاصمة بغداد نادي القوة الجوية ونادي الشرطة الذي سوف تقام يوم غدا على استاد الشعب الدولي الساعة العاشرة ليلا".
واضاف أن "امن الملاعب اصدر بعض التعليمات وهي:
١-يفتح أبواب إستاد الشعب الدولي الساعة السابعة مساءً.
٢-يمنع دخول الألعاب النارية منعاً باتاً.
٣-يمنع دخول قناني الماء الكبيرة ويسمح بالقدح الصغير.
٤-يمنع منعا باتا دخول عجلات روساء الروابط داخل الملعب.
٦- يمنع منعا باتا الشعارات ورفع الصور الغير رياضية والمخالف يعرض نفسه للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الملاعب يحدد المواد الممنوع إدخالها إلى ملعب الشعب في ديربي العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.