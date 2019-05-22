هل تشعرين بالتعاسة الزوجية؟ إليك هذه النصائح!

إليكِ 3 طرق تساعدك على التخلّص من التعاسة في حياتك الزوجية:

ناقشي المواقف بهدوء

الشرارة الأولى للمشاكل تكون بسبب سوء الفهم، والتسرّع في إبداء ردود أفعال غير حكيمة بناء على الفهم الخاطئ للموقف، والاستماتة في الدفاع عن المواقف التي اتُّخذت بحماسة، من دون محاولة التفكير في حكمة ما يحدث، يسبب المشاكل ويجلب التعاسة للزوجين.



والخطوة الأولى نحو التخلّص من هذه التعاسة هي التفكير بهدوء وحكمة في المشاكل التي تواجه زواجكما. اجعلا هدفكما واحداً، وهو النجاة بهذا الزواج من فخ التعاسة. افتحا معاً حوارات هادئة وصريحة ومرنة، من أجل فهم وجهات النظر، والتوصّل لحلول ترضي الطرفين.

اخرجا من المنزل

من أجل مناقشة المشاكل بهدوء، تحتاجان إلى السيطرة على انفعالاتكما، وهذا قد لا يتحقق في المنزل، حيث لا أحد يشاهد ما يحدث، لذا اخرجا من المنزل إلى مطعم هادئ، أو متنزّه، وناقشا الأمور. فالخروج الى مكام عام سيجبركما على الهدوء وضبط النفس والسيطرة على الانفعالات، ويساعدكما على التوصل لحلول وعدم تصعيد المشاكل.

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اطلبا مساعدة خارجية

إذا فشلت حيلة الخروج من المنزل، ربما تحتاجان إلى مساعدة خارجية، قد يساعدكما صديق أو اثنين في الحصول على أفكار جيدة للتفاهم، كما يوفّروا لكما رأياً محايداً.

يمكن أيضاً طلب المساعدة من مستشار علاقات زوجية، وهذه الخطوة تفيد كثيراً في حل المشاكل الكبرى، أو عندما تخفق كل السبل التي طُرحت فيما سبق.