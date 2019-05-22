بالفيديو: العثور على 12 مقبرة جماعية شمالي العراق

وجاء في التقرير، أن الجهود ركزت على ثلاثة تحقيقات أولية هي مجزرة الأقلية الإيزيدية في الفين واربعة عشر، والجرائم المرتكبة في الموصل بين العام ذاته وعام الفين ستة عشر، وكذلك القتل الجماعي لمجندين عراقيين في تكريت والمعروف بمجزرة سبايكر.وتجدر الإشارة إلى أن الفريق بدأ عمله في تشرين الاول الماضي مع أول مقبرة جماعية عثر فيها على رفات ضحايا تنظيم "داعش" في نسيان وأيار في قرية كوجو بجبال سنجار شمال غربي العراق، حيث أشار خان إلى أن التقدم بسير التحقيق اتصف بأنه أبطأ مما كان متوقعاً.

وفيما كشف عن خطوة الفريق التالية بجمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى أممية، شدد على ضرورة تحديد القنوات الفعالة والواضحة لاستخدام الأدلة في المحاكم العراقية.



هذا واتفق مجلس الأمن الدولي في ألفين وسبعة عشر على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم "داعش" سيحاكم لجرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا، بعد أن رفعت هذا الملف الناشطة الإيزيدية نادية مراد، وأمل كلوني، المحامية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.