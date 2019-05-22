وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٣٨ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة البو طيبان بالرمادي - الانبار".
واضافت انه "من المشاركين الرئيسيين في الهجوم على مركز شرطة البو طيبان وسقوطه وتدميره قبل التحرير، كما عمل كهربائياً متخصصاً في مجال العبوات الناسفة"، مشيرة الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
يذكر ان الاستخبارات العسكرية تعلن بين فترة واخرى عن تنفيذ عمليات نوعية تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم.
واضافت انه "من المشاركين الرئيسيين في الهجوم على مركز شرطة البو طيبان وسقوطه وتدميره قبل التحرير، كما عمل كهربائياً متخصصاً في مجال العبوات الناسفة"، مشيرة الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
يذكر ان الاستخبارات العسكرية تعلن بين فترة واخرى عن تنفيذ عمليات نوعية تستهدف قياديين وعناصر في تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات تقبض على ارهابي شارك بالهجوم على مراكز الشرطة بالانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.