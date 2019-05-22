أوغلو يفند أكاذيب أردوغان لإلغاء انتخابات إسطنبول ويدعو للحشد

فند أكرم إمام أوغلو، المرشح لمنصب عمدة بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الأربعاء، "الأكاذيب" التي ساقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإلغاء انتخابه، داعيا ناخبيه إلى مواصلة الحشد للاقتراع الجديد.

وأعلن أوغلو خلال تجمّع في إسطنبول لإطلاق حملته الجديدة أنّ "أحداً لا يصدّق ادعاءاتهم".



وأدان "الأكاذيب" و"الأعذار" التي ساقها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تحدث عن "تجاوزات واسعة" خلال الاقتراع.

وأدّت الطعون التي تقدّم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام اللجنة العليا للانتخابات إلى إلغاء الاقتراع والدعوة إلى آخر جديد في 23 يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أمام أنصاره "حين أنظر إلى وجههم، أرى أنّهم لا يصدقونها بدورهم".

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وفي نهاية مارس/آذار الماضي، هزم أوغلو مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم متقدماً عليه بأقل من 13 ألف صوت.

وترفض الحكومة وفق الخبراء خسارة السيطرة على هذه مدينة إسطنبول الضخمة التي تمنح رئيس بلديتها موارد مهمة جداً ومنصة سياسية من الدرجة الأولى.

وشدد أوغلو على أنه في "23 يونيو/حزيران المقبل (موعد الانتخابات)، سنظهر لتركيا جمعاء أنّه لا طريق غير الديمقراطية وصناديق الاقتراع".

وأكد أنّ حملته الانتخابية التي سترفع شعار "إذا وجِد إمام أوغلو، وُجِد الأمل"، ستركّز على النفقات "الباهظة" التي قام بها أسلافه.

وقال إن "موارد بلدية إسطنبول تُنهب"، مؤكدا أن البلدية ليست "ملكاً لحفنة من الأشخاص".



