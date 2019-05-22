منذ بداية رمضان.. إسرائيل تواصل مداهماتها بالضفة واعتقال 83 فلسطينيا

لم توقف سلطات الاحتلال الإسرائيلية حملات اعتقالها الليلية في الضفة الغربية حتى في رمضان، حيث اعتقلت 83 فلسطينيا منذ بداية الشهر.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال موعد السحور، الليلة الماضية.

ووفق شهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتادتهم إلى مراكز تحقيق تابعة للمخابرات الإسرائيلية.

وأقر جيش الاحتلال، في بيان، بأن قواته اعتقلت خلال ساعات الليلة الماضية 9 فلسطينيين من منازلهم في أرجاء الضفة الغربية بزعم المشاركة في فعاليات مناهضة للاحتلال.

كما ذكر أنه أصاب فلسطينيا بالرصاص في منطقة بيت لحم (جنوب الضفة) قبل اعتقاله بزعم محاولته إلقاء زجاجة حارقة على قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستنادا إلى معطيات رسمية، تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها 5267 فلسطينيا بينهم 480 معتقلا إداريا لم توجه لهم اتهامات محددة.

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وتعد الاعتقالات من المنازل في ساعات الفجر مشهدا شبه يومي في الضفة الغربية ولكن وقعه يكون أشد في أيام شهر رمضان الذي تجتمع فيه العائلات.

في الليلة الأولى من شهر رمضان، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا من منازلهم في الضفة الغربية، وتكررت عمليات الاعتقال في معظم ليالي الشهر الكريم.

ورصدت "العين الإخبارية" تنفيذ قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في 13 ليلة من شهر رمضان الحالي حتى الآن.

واستنادا إلى بيانات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه اعتقل 83 فلسطينيا في عمليات المداهمة هذه منذ بداية شهر رمضان بالضفة الغربية.

وعادة ما ترافق عمليات الدهم أعمال تخريب واسعة للممتلكات والمنازل؛ بحجة البحث عن مقتنيات قد تساعد في إدانة الشخص المعتقل.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، فإن بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 48 أسيرة و230 طفلا و8 نواب سابقين و700 مريض.

وأشارت إلى أن الأسرى 570 محكومين بالسجن لمرة أو أكثر مدى الحياة و17 صحفيا و50 أسيرا أمضوا في السجون الإسرائيلية أكثر من 25 عاما.