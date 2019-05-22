الكرملين يشجب تحذيرا أمريكيا مزعوما لتركيا بسبب أنظمة إس-400

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بطارية صواريخ إس-400 شجب الكرملين اليوم الأربعاء تحذيرا أمريكيا مزعوما لتركيا لإجبارها على إلغاء صفقة شراء أنظمة إس-400 الروسية وشراء عتاد أمريكي بدلا منها بوصفه غير مقبول. وجاء ذلك في رد من قبل موسكو على تقرير لقناة (سي.إن.بي.سي) أمس الثلاثاء أفاد بأن واشنطن أمهلت تركيا نحو أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن استكمال صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة أو مواجهة عقوبات قاسية.

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