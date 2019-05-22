رئيس الفلبين ينفد صبره ويأمر بإعادة النفايات إلى كندا

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، إن دوتيرتي أمر حكومته بتكليف شركة شحن خاصة بإعادة 69 حاوية نفايات إلى كندا وترك الحاويات داخل مياهها الإقليمية إذا رفضت استلامها.

وأضاف سالفادور بانيلو، في إفادة صحفية “الفلبين دولة مستقلة ذات سيادة ويجب ألا تعاملها دولة أجنبية كما لو كانت قمامة”.

وتقول كندا، إن النفايات التي تم شحنها إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014 كانت في إطار صفقة تجارية لم تدعمها الحكومة الكندية.

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وعرضت كندا منذ ذلك الوقت استعادة النفايات ويرتب البلدان عملية إعادتها، إلا أن كندا لم تلتزم بمهلة انتهت في 15 مايو أيار لاستعادة الشحنة مما دفع الفلبين إلى سحب دبلوماسيين كبار من كندا الأسبوع الماضي.

وقال بانيلو: “من الواضح أن كندا لا تأخذ هذه القضية ولا بلادنا على محمل الجد. الشعب الفلبيني يشعر بإهانة بالغة بسبب تعامل كندا مع هذه الدولة كمكب للنفايات”.

ولم ترد السفارة الكندية في مانيلا على طلب تعليق.

وتقدمت الفلبين بعدة احتجاجات إلى كندا منذ أن قضت محكمة في عام 2016 بإعادة النفايات.