صور.. صاحب علامة النصر فى حرب أكتوبر يرفعها مجددًا على محور روض الفرج

الشرقية – فتحية الديب

قام محمد طه يعقوب، صاحب أشهر صورة فى تاريخ الحرب وهى علامة نصر التى رفعها بعد اجتياح خط بارليف فى حرب أكتوبر المجيدة 1973، برفعها مجددا من فوق كوبرى تحيا مصر.

وقال "طه" لـ"اليوم السابع"، إنه رفع علامة النصر فى حرب أكتوبر، لأن علامة النصر كانت تبشر بأن الجيش انتصر، وعاد برفعها مجدد من على محور روض الفرج، لتبشر بأن مصر فى طريقها للتنمية والبناء بعد هذا الكوبرى الذى سجلته موسوعة جينيس، وأن البلاد فى طريقها الصحيح، ولتنبيه شباب الجيل أن تنمية مصر الجديدة هو الخير لهم.

وكان اليوم السابع، قد التقى بالبطل وأجرى حوارا معه...