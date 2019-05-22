برلمان تونس يوافق على خطة إصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار

أكّد نواب لوكالة "​رويترز​" أن "​البرلمان التونسي​ وافق على خطة حكومية لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 800 مليون ​دولار​ هذا العام"، مشيرين إلى أن "تونس بحاجة إلى تمويل خارجي بنحو 2.5 مليار دولار في 2019".

وانتقدت أحزاب معارضة ​الحكومة​ بشأن حجم ديون تونس، التي بلغت مستوى قياسيًا مرتفعًا عند نحو 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018. وتتهم الأحزاب الحكومة باستسهال الاقتراض.

وكان رئيس الوزراء التونسي ​يوسف الشاهد​ قد أوضح في وقت سابق من العام الحالي أن إصلاحات مؤلمة يجب أن تُطبق لإبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة لكن خططه تواجه معارضة قوية من اتحادات ​العمال​ ذات النفوذ.

يذكر أن تونس باعت في تشرين الأول سندات دولية بقيمة 500 مليون يورو لأجل خمس سنوات بسعر فائدة 6.75 بالمئة.