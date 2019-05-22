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وفاة ملك ماليزيا الأسبق عن عمر ناهز 88 عاما

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توفي ملك ​ماليزيا​ الأسبق، السلطان أحمد شاه عن عمر ناهز 88 عاما.

وأعربت نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة وان إسماعيل، عن تعازيها في وفاة الملك السابق.

وولد أحمد شاه عام 1930، وتولى عرش ولاية بهانج نيابة عن أبيه السلطان أبو بكر، سنة 1974.

وأصبح أحمد الملك السابق لماليزيا، عام 1979، واستمر حكمه حتى 1984.

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