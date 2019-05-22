توفي ملك ماليزيا الأسبق، السلطان أحمد شاه عن عمر ناهز 88 عاما.
وأعربت نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة وان إسماعيل، عن تعازيها في وفاة الملك السابق.
وولد أحمد شاه عام 1930، وتولى عرش ولاية بهانج نيابة عن أبيه السلطان أبو بكر، سنة 1974.
وأصبح أحمد الملك السابق لماليزيا، عام 1979، واستمر حكمه حتى 1984.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ملك ماليزيا الأسبق عن عمر ناهز 88 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.