ماي: سنقرر الرد المناسب إذا تأكد استخدام نظام سوريا الأسلحة الكيميائية ضد سكان إدلب

لفتت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ إلى أن "لندن وحلفاؤها سيقررون الرد المناسب إذا تأكد استخدام نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ الأسلحة الكيميائية ضد سكان إدلب". وكانت قد أعلنت وزارةالخارجية الأميركية، أنه "يوجد دلائل على استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي"، مشددة على أنه "إذا استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي فسنرد والحلفاء بسرعة".

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