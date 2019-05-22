الأمن القومي الإيراني: إعادة انتشار القوات الأميركية هدفه شن حرب في المنطقة

أكّد رئيس لجنة ​الأمن​ القومي في البرلمان ال​إيران​ي ​حشمت الله فلاحت بيشه​ أن "موافقة ​مجلس التعاون الخليجي​ على إعادة انتشار ​القوات الأميركية​ في الخليج يهدف إلى شن حرب في المنطقة"، مشيرًا أن "سياسة إيران هي عدم البدء في الحرب، وأي حوادث في المنطقة ليست ضمن سياساتنا"، نافيًا "وجود أي جماعة في المنطقة تحارب بالوكالة عن إيران".

وشدد بيشه على رفض بلاده "اتهامات شركة التأمين النرويجية ل​طهران​ بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة"، مشيرًا إلى أن "بعض اللاعبين في المنطقة يسعون إلى زعزعة أمن الخليج الهش لتحقيق مصالحهم".

ولفت إلى أن "تفجيرات الفجيرة مثيرة للشك، وطهران بانتظار إعلان نتائج التحقيقات".

وكانت ​السعودية​ وعدد من ​دول مجلس التعاون​ الخليجي قد وافقت، الأسبوع الماضي، على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه ​الخليج العربي​، وعلى أراضي بعض الدول الخليجية.