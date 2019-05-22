الرئاسة الإيرانية: زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران لم تكن للتوسط بين إيران وأميركا

أكّد مدير مكتب الرئيس ال​إيران​ي أن "وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بحث مع نظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​ آخر التطورات الإقليمية"، مشيرًا إلى أنه "ينفي وصول وفد عراقي إلى ​طهران​ للتوسط بين إيران وأميركا".

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