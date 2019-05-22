السفير الصيني بأميركا أعلن أن واشنطن أفشلت اتفاق التجارة بين البلدين

ركّز السفير ​الصين​ي لدى ​الولايات المتحدة الأميركية​ سوي تيانكاي، على أنّ "واشنطن قامت مرارًا بتغيير موقفها فجأة، وأفشلت اتفاقات كان من شأنها إنهاء النزاع التجاري بين البلدين".

وندّد في حديث تلفزيوني، بـ"الدوافع السياسيّة لقرار ​البيت الأبيض​ منع نقل أو بيع التكنولوجيا الأميركية لعملاق الإتصالات الصيني "​هواوي​"، لافتًا إلى "أنّنا نشعر بقلق بالغ. من شأن مثل تلك الخطوات تقويض ثقة الناس في الوظيفة الطبيعية للسوق".

وبعد هدنة لستة أشهر، اندلع النزاع مجدّدًا في 10 أيار الحالي، عندما فرضت الولايات المتحدة زيادة على ​رسوم جمركية​ عقابية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينيّة المستوردة، بعد انهيار محادثات في واشنطن.