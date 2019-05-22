أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنّ "الفصائل المسلحة استأنفت هجومها على مواقع الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي، حيث أطلقت عملية عسكرية جديدة على مواقع الجيش السوري في محاور تل هواش والمستريحة في ريف حماة الغربي ومحور شحشبو، فاتحة جبهة أُخرى في سهل الغاب".
وبيّن أنّ "جبهة النصرة" كانت قد باغتت وحدات الجيش بهجوم على بلدة كفرنبودة الّتي سيطر عليها مؤخرًا، ودارت معارك كرّ وفرّ في البلدة بين الجانبين، تقدّمت خلالها الفصائل ولكن لم تتمكّن من السيطرة عليها بالكامل بسبب التغطية النارية الكثيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الفصائل المسلحة استأنفت هجومها على مواقع الجيش السوري بريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.