النشرة: الفصائل المسلحة استأنفت هجومها على مواقع الجيش السوري بريف حماة الشمالي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنّ "الفصائل المسلحة استأنفت هجومها على مواقع ​الجيش السوري​ في ​ريف حماة​ الشمالي الغربي، حيث أطلقت عملية عسكرية جديدة على مواقع الجيش السوري في محاور تل هواش والمستريحة في ريف حماة الغربي ومحور شحشبو، فاتحة جبهة أُخرى في سهل الغاب".

وبيّن أنّ "​جبهة النصرة​" كانت قد باغتت وحدات الجيش بهجوم على بلدة كفرنبودة الّتي سيطر عليها مؤخرًا، ودارت معارك كرّ وفرّ في البلدة بين الجانبين، تقدّمت خلالها الفصائل ولكن لم تتمكّن من السيطرة عليها بالكامل بسبب التغطية النارية الكثيفة".