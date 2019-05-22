ريابكوف: واشنطن تتجاهل المعلومات التي نقدمها بشأن الهجمات كيميائية بسوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​، أن "​واشنطن​ تتجاهل بتحد المعلومات التي تقدمها ​موسكو​ حول إعداد الإرهابيين في ​سوريا​ لتنظيم استفزازات جديدة باستخدام المواد الكيميائية"، مشيراً إلى أنه "توجد لدينا معلومات تشير إلى أن المسلحين والإرهابيين في سوريا يقومون باستعدادات مستمرة لتنظيم استفزازات باستخدام المواد الكيميائية ولا يرد زملاؤنا الأميركيون وحلفاؤهم على هذه المعلومات بتحد".

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