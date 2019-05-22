شركة الإتصالات البريطانية "إي إي" ستطلق شبكة الجيل الخامس بدون "هواوي"

أعلنت شركة الإتصالات البريطانية العملاقة "إي إي"، "أنّها ستطلق شبكة الجيل الخامس بدون تكنولوجيا "هواوي"، كما كان مقرّرًا في الأساس.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الرئيس التنفيذي لشركة "إي إي" مارك اليرا، إشارته إلى أنّ "الشركة "علّقت" إطلاق هواتف الجيل الخامس من "هواوي" لعدم توفرها على ضمانة الخدمة الضرورية لتقديم عقود طويلة الأجل".
وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق انّها ستستورد أوّل هاتف من الجيل الخامس من شركة "هواوي"، وهو "هواوي ميْت 20 اكس 5 جي" إلى بريطانيا، لكن مشاركة العملاق الصيني في قطاع الاتصالات في بريطانيا أثار جدلًا سياسيًّا.
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