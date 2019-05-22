علّقت شركة فودافون البريطانية، طلبية هواتف ​هواوي​ من الجيل الخامس. وكان قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج شركة هواوي و 70 فرعا تابعا لها ضمن القائمة السوداء للمصدرين، ومنع هذه الشركة من بيع منتجاتها التقنية للولايات المتحدة، وذلك وسط اتهامات بأنه يمكن استخدام تقنية الشركة للتجسس لمصلحة الحكومة الصينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق شركة فودافون البريطانية طلبية هواتف هواوي من الجيل الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.