اخبار العالم

الجيش الإيراني يرسل قطعا من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية" أنّ "​الجيش الإيراني​ يرسل قطعًا من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية"، موضحةً أنّ "الأسطول مكوّن من المدمّرة "بايندر" والبارجة "بوشهر" والبارجة "لاوان".

ولفتت إلى أنّ "الأسطول سيقوم بمهمّات بحرية ودوريات تفقّد أمنيّة والتصدّي للقرصنة في المياه الدولية"، مبيّنةً أنّ "قطع الأسطول ستنتشر في المياه الدولية خلال الأيام المقبلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإيراني يرسل قطعا من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا