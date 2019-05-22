الجيش الإيراني يرسل قطعا من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية" أنّ "الجيش الإيراني يرسل قطعًا من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية"، موضحةً أنّ "الأسطول مكوّن من المدمّرة "بايندر" والبارجة "بوشهر" والبارجة "لاوان".
ولفتت إلى أنّ "الأسطول سيقوم بمهمّات بحرية ودوريات تفقّد أمنيّة والتصدّي للقرصنة في المياه الدولية"، مبيّنةً أنّ "قطع الأسطول ستنتشر في المياه الدولية خلال الأيام المقبلة".
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