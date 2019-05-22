نواب "اللقاء الديمقراطي" قدموا اقتراح قانون لتعديل قانون الضمان الإجتماعي

قدم نواب كتلة "اللقاء الديمقراطي" اقتراح قانون يتعلق بتعديل بعض مواد مشروع القانون المتعلق بتعديل ​قانون الضمان​ الإجتماعي. وأكد النائب ​بلال عبدالله​ أن "هذا الاقتراح يتناول موضوع الأجير المضمون، وتم في الإقتراح تحديد نظام الصندوق الداخلي والقواعد والأصول الإدارية والفنية والمالية اللازمة لتطبيق نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بما فيها طرق رفع المعاشات أو التعويض المقطوع وسائر تقديمات هذا النظام".

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