تغريم 5 أشخاص بجرم القدح والذم في دعوى الصحافية نجلة حمود

أصدر القاضي المنفرد الجزائي في حلبا ​حسن عبدالله​ قرارا في الدعوى المقدمة من الصحافية ​نجلة حمود​، عبر وكيلها القانوني المحامي ميكال عبدالله بربر، تحت الرقم 294/2019 بتاريخ 26/3/2019، في حق كل من المدعى عليهم: علي سعيد موسى، خالد ​عبد السلام موسى​، ابراهيم ​محمد ضاهر​، محمود محمد الخضر وايلي جرجس الزريبي، بجرم القدح والذم والتحقير على خلفية مقال صحافي للمدعية نشرته على احد ​المواقع الالكترونية​ الاخبارية في العام 2017.

وقضى الحكم بإدانة كل من المدعى عليهم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 584 من قانون ال​عقوبات​، وفي ضوء أحكام المادة 134 موجبات وعقود، ألزمت المحكمة المدعى عليهم بدفع مبلغ 15 مليون ليرة للمدعية كعطل وضرر بالتكافل والتضامن، وبتغريم كل منهم 400 ألف ليرة والحبس يوما واحدا عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية عند التخلف عن الدفع سندا للمادة 54 عقوبات، وبتضمينهم نفقات المحاكمة كافة.