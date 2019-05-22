كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال تعلن موعد إجراء مباراة الدخول إليها

أعلنت كلية ​العلوم​ الاقتصادية وإدارة الأعمال في ​الجامعة اللبنانية​ أن تاريخ 20 تموز 2019 هو موعد اجراء مباراة الدخول إلى الكلية للسنة أولى إجازة (علوم اقتصادية وإدارة أعمال فرنسي وانكليزي)، وتُقبل طلبات الاشتراك في المباراة بدءًا من الخميس في 23 أيار 2019 ولغاية الجمعة في 5 تموز 2019 خلال الدوام الرسمي، موضحة أن الطلبات تُقدّم على الموقع الإلكتروني: (ecogestion.ul.edu.lb/entrance1) ويُستكمل التسجيل في الفرع الذي يختاره المرشح بين فروع الكلية السّتّة ( الحدث – ​الأشرفية​ – ​طرابلس​ – ​عاليه​ – ​النبطية​ – ​راشيا​).

المستندات المطلوبة:

إخراج قيد إفرادي (2019) أو صورة مصدقة عنه من مأمور النفوس.

صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة (الباكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها) أو صورة من وثيقة الترشيح لعام 2019.

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صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار ومطابقتان لصورة إخراج القيد.

رسم الاشتراك: خمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية تدفع في مراكز LibanPost

طابع مالي بقيمة ألف ليرة لبنانية.

ملاحظات: تُحدد مراكز الامتحانات لاحقًا، على الطالب إبراز إخراج القيد الإفرادي الأصلي بالإضافة إلى بطاقة الامتحان الصادرة عن الكلية عند دخول الامتحان، على الطالب الحضور إلى مركز الامتحان قبل ساعة على الأقل من بدء الامتحان