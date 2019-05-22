كلودين عون روكز شددت على دور الإعلام بمسيرة النضال نحو تقدّم أوضاع المرأة بالمجتمع

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ برئاسة كلودين عون روكز طاولة مستديرة مع عدد من الصحافيات والصحافيين الإقتصاديين بهدف عرض مهام وأهداف وإنجازات الهيئة إضافة إلى أبرز المشاريع التي تعمل على تنفيذها، ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في ​لبنان​.

وتم استعراض الخلفية التاريخية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة وأبرز خطط عملها، والمشاريع واقتراحات القوانين التي تعمل الهيئة على تعديلها،كما تمّ استعراض مساعي الهيئة لزيادة نسبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار وإدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج.

وناقشت عون روكز "كيفية تعاطي الإعلام مع قضايا المرأة"، مشددة على "دور الإعلام الجوهري في مسيرة النضال نحو تقدّم أوضاع المرأة في ​المجتمع اللبناني​"، موضحةً "آلية التعاون القائمة بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء و​الشباب​ التي تتولى المشاريع والبرامج الرامية الى رفع مستوى قدرات النساء والشباب لتمكينهم من المشاركة في ​الحياة​ الاقتصادية وتطوير مؤهلاتهم".