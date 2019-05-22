قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في صور

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا رئيس أساقفة صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ميخائيل أبرص​ الذي وجه تحية خاصة ل​إيطاليا​ وشعبها لوقوفهم الدائم إلى جانب ​لبنان​، مشدداً على "العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بإيطاليا وتحديداً ب​الفينيقيين​ الذين بنوا علاقات قديمة مع شعوب البحر الأبيض المتوسط ثم عبر عن أهمية التعاون مع السلطات المحلية والمرجعيات الروحية في ​جنوب لبنان​ في سبيل إنجاح مهمة ​اليونيفيل​".

كما توجه المطران أبرص بـ"الشكر للجنرال بيشوتا على الزيارة والتي تعكس مدى التقارب والمودة بين اليونيفيل و​الشعب اللبناني​ كما أثنى على المساهمة القيّمة للكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة"، مشيداً بـ"دعمهم للسكان المحليين عبر إنجاز المشاريع الخدماتية والإنمائية العديدة لفائدة معظم القرى والبلدات ​الجنوب​ية".

من جهته، أعرب الجنرال بيشوتا عن "سعادته للقاء المطران أبرص"، شاكراً له الاستقبال الحار والدعم المتواصل لجنود حفظ السلام الإيطاليين، مشدداً على "العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بإيطاليا وتحديداً بالفينيقيين الذين بنوا علاقات قديمة مع شعب جزيرة ​صقلية​"، معرباَ عن "أهمية التعاون مع السلطات المحلية والمرجعيات الروحية في جنوب لبنان"، منوهاً بـ"دورهم الأساسي بتوطيد العلاقة بين اليونيفيل وأهالي الجنوب"، مثمناً "القيم الحضارية لشعب لبنان وميزة التعايش التي تجعل من لبنان بلداً فريداً في ​العالم​".