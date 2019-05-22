الشيخ قبلان: رمضان محطة مباركة ينبغي اغتنامها في فعل الخير

أكد رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ آية الله الإمام الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ أن "​شهر رمضان​ محطة مباركة ينبغي اغتنامها في فعل الخير والمبادرة الى العمل الصالح وصلة الارحام وبر الوالدين ومد يد المساعدة الى الفقراء والمحتاجين"، مشيرًا إلى أنه "فرصة لاصلاح ذات البين وتهذيب النفس وفق ما أمر به سبحانه وتعالى".

كلام الشيخ قبلان جاء خلال استقباله في مقر المجلس رئيس تحرير جريدة اللواء ​صلاح سلام​ على راس وفد اسرة التحرير.

بدوره رحب قبلان بأسرة تحرير اللواء في بيتهم "الذي يحتضن كل ال​لبنان​يين دون تمييز بين مواطن وآخر"، مشدداً على "ضرورة أن يتشبث ​اللبنانيون​ بوحدتهم الوطنية ويعززوا تعاونهم ويرسخوا تضامنهم فيكونوا كتلة متراصة في الدفاع عن لبنان وحفظ استقراره".