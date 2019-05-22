LBC: ساترفيلد أكد أن اميركا سيكون لها دورا مسهلا في موضوع ترسيم الحدود

علمت قناة الـ"LBC" أن "مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون ​الشرق الاوسط​ ​ديفيد ساترفيلد​ أكد أن ​اميركا​ سيكون لها دورا مسهلا في موضوع ترسيم الحدود كما ان "​اليونفيل​" سيستضيف الاجتماع الثلاثي لمناقشة الموضوع".

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