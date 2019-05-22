الجديد: بعض الوزارات لم تخفض موازناتها

أفادت مصادر ​التيار الوطني الحر​، لقناة "الجديد"، مع انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المصغرة، بأن "بعض الوزارات لم تخفض موازناتها بخاصة ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ و​وزارة الزراعة​"، مشيرة إلى أن "​وزير النقل​ والاشغال العامة ​يوسف فنيانوس​ أصر أن يعلن للجميع أن ​وزارة الأشغال​ ستعتني هذا العام بالأتوسترادات فقط بسبب التخفيضات التي طرأت على موازنة الوزارة".

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