اللواء ابراهيم استقبل أهالي الموقوفين اللبنانيين في الامارات

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، أهالي الموقوفين اللبنانيين في دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ الذين أطلعوه على الأحكام الصادرة في حق أولادهم، طالبين المساعدة لحل قضيتهم.

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