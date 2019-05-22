النشرة: توقيف لبناني ببلدة البساتين قضاء بعلبك بتهمة تجارة أسلحة للجماعات الإرهابية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ داهمت منزل اللبناني ق.م.ع.ح. في بلدة البساتين قضاء بعلبك والمطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم تجارة أسلحة للجماعات الإرهابية و​مخدرات​ حيث تم توقيفه ومصادرة اسلحة حربية وذخائر اضافة الى ضبط مواد تستعمل في مجال تصنيع ​حبوب الكبتاغون​ المخدرة".

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