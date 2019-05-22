صفحات ومجموعات تبث معلومات مضللة عبر فيسبوك في أوروبا

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باريس: أعلنت منظمة أفاز غير الحكومية المدافعة عن قضايا البيئة وحقوق الإنسان عبر الانترنت الأربعاء أنها أبلغت مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية فيسبوك عن أكثر من 500 صفحة ومجموعة يشتبه في نشرها معلومات كاذبة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأتاحت بلاغات المنظمة إزالة محتوى حظي في المجمل بأكثر من 500 مليون مشاهدة في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا للمنظمة ومقرها في الولايات المتحدة.

نشرت المنظمة التي رحبت في الأسابيع الأخيرة بإغلاق فيسبوك عشرات الحسابات في العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا وبولندا بناء على بلاغاتها، تقريراً عاماً يتضمن تفاصيل حول حجم بعض شبكات اليمين المتطرف أو المعادية للاتحاد الأوروبي التي تمارس التضليل أو تنشر محتوى يبث الكراهية على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت أفاز أنها أبلغت فيسبوك عن أكثر من 500 صفحة ومجموعة مشبوهة يتبعها في المجموع ما يقرب من 32 مليون مستخدم ولّدت أكثر من 67 مليون تفاعل من تعليقات وإعجابات ومشاركات في الأشهر الثلاثة الماضية.

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وقالت أفاز إن محتوى هذه الصفحات والمجموعات حظي بنحو 533 مليون مشاهدة، موضحة أنها تهدف إلى إثارة الحقد تجاه المهاجرين والتهجم على المؤسسات الأوروبية.

وسحب فيسبوك بالفعل 77 صفحة وحسابا منها (في نيسان/أبريل وأيار/مايو) والتي بلغ عدد المشتركين فيها نحو ستة ملايين أي ثلاثة أضعاف المشتركين في مواقع الأحزاب الأوروبية المتطرفة الستة الرئيسية اليمينية المتطرفة أو المناهضة للاتحاد الأوروبي، وهي الرابطة الإيطالية، وحزب الحرية الألماني، وفوكس الاسباني، وحزب بريكست البريطاني، والتجمع الوطني الفرنسي، وحزب القانون والعدالة البولندي.

ورحبت أفاز بإغلاق هذه الحسابات ولكنها دعت شركة فيسبوك إلى زيادة جهودها.

وقالت "لقد سمحت فيسبوك بالكثير من الأنشطة المشبوهة وبنشر محتوى ضار وعليها تنظيف الشبكة والتحقق على نطاق الاتحاد الأوروبي على الفور للكشف عن الأنشطة المشبوهة الأخرى على منصتها"، مثل الحسابات المكررة التي تساعد على تضخيم الرسالة، أو الصفحات التي تغير اسمها بشكر متكرر لطمس الأثر.

أطلقت المنظمة غير الحكومية حملة "تصحيح السجل" التي تهدف إلى إجبار فيسبوك على أن يرسل إلى كل من شاهد محتوى تبين أنه كاذب، المحتوى الذي ينفيه ويصححه.

