الروائية العمانية جوخة الحارثي تفوز بجائزة "مان بوكر الدولية"

فازت الروائية العمانية جوخة الحارثي مساء الثلاثاء في لندن بجائزة "مان بوكر الدولية" التي تمنح لأفضل عمل أدبي مترجم للإنكليزية وذلك عن روايتها "سيدات القمر" التي ترجمتها مارلين بوث إلى الإنكليزية بعنوان "سلستيال باديز" (أجرام سماوية).
وهي المرة الأولى منذ أنشئت "مان بوكر الدولية" في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة.
والحارثي (40 عاماً) هي أيضاً أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنكليزية.
وتروي "سيدات القمر" حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور البطيء في المجتمع العماني بعد الحقبة الاستعمارية.
وقالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز إنّ "الكتاب يستولي على العقول والقلوب بنفس المقدار".
وأضافت أنّ "الأجرام السماوية يتناول القوى التي تقيّدنا وتلك التي تحرّرنا"، مشيدةً أيضاً بالترجمة "الدقيقة والشاعرية".
وبلغت قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه استرليني (58 ألف يورو تقريباً) تقاسمتها الحارثي مع مارلين بوث (64 عاماً) وهي أكاديمية أميركية.
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