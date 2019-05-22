شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بإعادة هيكلة وتطوير هيئة نقل الركاب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة مُلحّة لإعادة هيكلة هيئة نقل الركاب فى محافظة الإسكندرية، حتى تدر دخلا يسهم فى تطويرها وتحسين خدماتها.

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية 2019/ 2020، وموزانة محافظة البحر الأحمر، بحضور محافظ الإسكندرية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن "هيئة نقل الركاب بالإسكندرية من الهيئات الخدمية، ومن المهم تطويرها حتى تدرّ دخلا كبيرا"، لافتا إلى أن المحافظة مُكبّلة بأعباء كبيرة، وهناك قرار من رئيس الجمهورية بعدم تعيين عمالة جديدة، لذا فإن الاجتماع يستهدف مناقشة إعادة الهيكلة.

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وأكد "السجينى" أن توصيات المجالس النيابية ملزمة وواجبة التنفيذ، بحسب الدستور واللائحة، وأن عدم الاهتمام بتلك التوصيات يولد الإعاقة، مشيرا إلى وجود مناشدات من داخل البرلمان تشير إلى عجز السلطة التنفيذية من خلال عجز الموارد البشرية.

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية، إن هيئة نقل الركاب بالمحافظة بدأت منذ 1860، وهى هيئة عريقة مرّت بمراحل عديدة على مرّ الزمن، والهدف المنشود إبراز المميزات والجوانب الإيجابية، إضافة إلى إبراز الجوانب الإيجابية لتيسير عملية إعادة هيكلة الهيئة من خلال خطط استراتيجية.