شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 2500% فى مخصصات استثمارات الاتصالات بالعام الجديد.. اعرف السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مخصصات الباب السادس بموزانة ديوان عام وزارة الاتصالات قفزة ضخمة بتسجيها 26 مليار جنيه، بزيادة 25 مليارا عن المخصصات خلال العام المالى الجارى 2018/ 2019.

وكشف الدكتور محمود فخر الدين، مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات، السبب الرئيسى فى ضخامة مُخصّصات الباب السادس بموازنة ديوان عام الوزارة 2019/ 2020 التى بلغت 26 مليارا و836 مليونا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارا و149 مليونا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى، قائلا إنها تأتى لتنفيذ المشروعات المُسندة للوزارة بتكليفات رئاسية، أو استكمالا للمشروعات القائمة وبرنامج الحكومة، لافتا إلى أن محاور تلك المشروعات هى خدمة الخطة الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، أن تلك المشروعات تشمل مشروع تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى واستخدام التكنولوجيا فى كل محاور الحياة، مؤكّدًا ضرورة تعاون وتكاتف كل جهات الدولة من أجل هذا الهدف، ومشاركة القطاع الخاص أيضا. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات، وميكنة الأعمال الإدارية، وتنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الذكاء الاصطناعى باعتباره أهم محاور التحول الرقمى.