شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أفريقية البرلمان" يلتقى مفوض شئون حوض النيل بالخارجية الألمانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل منذ قليل، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية صباح اليوم الأربعاء، السفير مايكل بوك، المفوض الخاص لشئون حوض النيل بوزارة الخارجية الألمانية. Advertisements ويتناول اللقاء - رؤية مصر فى كيفية تعظيم المصالح المشتركة ما بين دول حوض النيل سواء فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار وقطاعات البنية التحتية والتنمية الزراعية والطاقة وغيرها. ويأتى اللقاء فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الرابع (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء.

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