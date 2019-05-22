شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر تواجد علامة " SSSS" على تذكرة سفرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ السلطات بجميع مطارات العالم عدة إجراءات أمنية لتفتيش الركاب قبل السفر، ولكن إذا تصادف أن عثر أحد الركاب على الرمز" SSSS" على تذكرة السفر ،هذا يعني انه قد يستغرق وقت طويل في إنهاء إجراءات السفر لتعرضه للمزيد من الإجراءات الأمنية.

وتشير هذه العلامة "SSSS" إلي أن حامل التذكرة يخضع لفحص دقيق إضافي ، يسمي بالفحص الأمني الانتقائي الثانوي، "secondary security secreening".

وتظهر هذه الأحرف علي تذاكر المسافرين المشتبه بهم ،وهم من تواجدت أسماؤهم في لائحة مخصصة للتدقيق الأمني المكثف.

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ويتم هذا الإجراء بشكل عشوائي ،لكن بعض الحالات يتم تطبيقه علي المسافرين الذين يحجزون تذاكر السفر في آخر دقيقة أو من يسافرون بتذكرة في اتجاه واحد، أو قادم من دولة بها حروب .

ولا يجب أن ينتاب الذي تظهر علي تذاكر سفرهم هذه الأحرف الأربعة كثير من الخوف ، لأنه في أغلب الأحيان سيسمح لهم بالصعود الي الطائرة ولكن بعد تفتيش أمتعتهم بشكل دقيق.