شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ورئيس "التنظيم والإدارة" يشاركان باجتماع "محلية البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الأول، مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص موازنة الهيئة العام لنقل الركاب بالإسكندرية. وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثانى، مناقشة مشروع موازنة محافظة البحر الأحمر للسنة المالية 2019/2020. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الإسكندرية ورئيس "التنظيم والإدارة" يشاركان باجتماع "محلية البرلمان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.