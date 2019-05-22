صحة المنيا: فحص وعلاج 1624 حالة ضمن قافلة طبية في سمالوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - Hلمنيا – محمد المواجدي: قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ1624 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية دير السيدة العذراء التابعة لمركز سمالوط على مدار يومي 20 و21 مايو الجاري. وتابعت أن ذلك يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين في المناطق النائية. وأضافت وكيل الوزارة، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن القافلة أسفرت عن الكشف على 253 حالة جراحة، 416 أطفال، 254 جلدية، 255 باطنة، 82 نساء، 70 قلب وأوعية دموية، 95 أسنان، و109 تنظيم أسرة و90 أنف وأذن إلى جانب تحليل دم لـ31 حالة وعمل 66 حالة موجات صوتية و19 رسم قلب وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ (163) حالة وتحويل 20 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

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