رفض مقترح أمريكي بإرسال قافلة إنسانية لمخيم لاجئين

رفضت موسكو ودمشق مقترحا أمريكيًّا بإرسال قافلة إنسانية إلى مخيم الركبان للاجئين، وطالبتا بإخراج جميع اللاجئين من هذا المخيم.

وذكر بيان مشترك لكل من رئيس مقر التنسيق المشترك الروسي السوري بشأن عودة اللاجئين ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري

حسين مخلوف ،اليوم (الأربعاء) ، أن الجانب الأمريكي دعا مجددا لإرسال قافلة إنسانية ثالثة إلى الركبان.وأكد أن الجانبين الروسي والسوري يعتقدان أن هذه الطريقة لا تؤدي إلى حل مشاكل اللاجئين وتسمحفقط بتوفير جميع المستلزمات للمسلحين الخاضعين لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية .. مشددا على أن مثل هذه السياسة الأمريكية لحل مشكلة مخيم الركبان غير مقبولة لروسيا وسوريا.وشدد البيان المشترك على "أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يلعبه للتأثير على الولايات المتحدة من أجل الانسحاب السريع للقوات،التي تدعم المسلحين، من أراضي المنطقة".