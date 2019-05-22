إندونيسيا: حظر وسائل التواصل الاجتماعي ببعض المناطق بعد اندلاع أعمال العنف

قال وزير الأمن الإندونيسي، ويرانتو، إن السلطات ستحظر وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المناطق بعد أعمال العنف التي شهدتها العاصمة جاكرتا من قبل المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس الحالي، جوكو ويدودو، بولاية ثانية.
ولم يحدد ويرانتو - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، المناطق التي سيتم حظر وسائل التواصل الاجتماعي بها.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار برابوو سوبيانتو - الذي هزمه الرئيس جوكو ويدودو في
وقالت الشرطة، إن أعمال الشغب كانت مخططة وليست تلقائية، وتم الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، أمس الثلاثاء، ورفض سوبيانتو الاعتراف بالهزيمة، وأعلن بدلا من ذلك أنه الفائز كم
وكان حاكم العاصمة جاكرتا أنيس باسويدان أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 200 آخرين، وذلك في اضطرابات اندلعت في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسييتو، إنه تم اعتقال أكثر من 20 شخصا حتى الآن للاشتباه في أنهم محرضون على أعمال العنف، وقاموا بارتكاب جرائم أخرى.
يشار إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عارف بوديمان، أعلن، أمس الثلاثاء، فوز الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بولاية ثانية بحصوله على 55,5% من أصوات الناخبين مقابل 44,5% حصل عليها منافسه الجنرال المتقاعد، برابوو سوبيانتو.
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